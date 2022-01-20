Roma Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Roma-Lecce maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Kupası son 16 turunda Roma, Serie B'de mücadele eden Lecce'yi Roma Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, çeyrek finale yükselmek ve 14 yıl süren kupa hasretine son vermek istiyor. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 8'ini Roma, 1'ini Lecce kazanırken taraflar 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Roma, kupaya bu turdan dahil oldu. Lecce ise İtalya Kupası ilk turunda Parma, ikinci turda ise Spezia'yı eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. Karşılaşmanın yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz...

📆ROMA-LECCE MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Roma'nın sahasında Lecce'yi konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝ROMA-LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📝

🔹Roma: Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

🔹Lecce: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Helgason, Hjulmand; Strefezza, Gargiulo, Rodriguez; Olivieri

🔎MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

🔴Roma kendi sahasında Lecce ile oynadığı son 12 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı. Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçta, Roma kendi sahasında 11 maç kazandı, 1 maç beraberlik ile sonuçlandı, Lecce ise galibiyet alamadı.

🔴Takımların gol averajlarına bakıldığında 34-11 ile Roma takımının üstünlüğü görülmektedir.