Alt liglerden haberler (20.01.2022)

KUBİLAY AKTAŞ ALTINORDU'DA

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu, Manisa FK ile yollarını ayıran Kubilay Aktaş ile anlaştı. İzmir ekibi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağladı. Başarılı futbolcu kariyerinde Denizlispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Boluspor ve Saint Etienne formaları da giydi. Tecrübeli orta saha, Altınordu'nun başarısı için ter dökecek.

SAMSUN'UN HÜZÜN GÜNÜ

Bır 20 Ocak daha geldi... 1989 yılında Malatya maçı için yola çıkan Samsun kafilesi kaza yapmış, teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti. Kazanın 33. yıl dönümünde yaşamını yitirenler kabirleri başında anılacak. Samsunspor bu kaza sonrası kırmızı ve beyaz renklerinin yanına siyahı da eklemişti.

VAN SPOR 'ALTIN' BULDU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Van Spor, teknik direktör konusunda sona yaklaştı. Ramazan Kurşunlu ile görüşüp anlaşma sağlayamayan Van Spor, Erhan Altın ile prensipte anlaştı. Van Spor'un kısa süre içinde deneyimli çalıştırıcıyı resmen açıklaması bekleniyor.

ŞİMŞEK 1461'DE

Deneyimli teknik adam Yusuf Şimşek'in yeni adresi 1461 Trabzon oldu. Şimşek imzası sonrası "Trabzon tam bir futbolcu fabrikası. Burada olduğum için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

MEHMET KOCAELİSPOR'DA

TFF 1. Lig'de Manisa FK forması giyen Mehmet Yılmaz takımdan ayrılmıştı. Başkan Mevlüt Akan, "Mehmet'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Birlikte güzel başarılar elde ettik. Ona kapımız her zaman açık" dedi. Mehmet, Kocaelispor ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık kontrat imzaladı.

KISA KISA

* Adanaspor'un yeni transferi Jordan İbe heyecanlı... Liverpool'un eski hücum oyuncusu "Adanaspor böyle bir dönemde bana güvendi. Onların bu güvenlerine karşılık vereceğim" dedi.

* Balıkesirspor, TFF 1. Lig'de galbiyeti unuttu. Kırmızı-beyazlılar son olarak ligin 5. haftasında Keçiörengücü'nü mağlup etmişti. Balıkesirspor 15 haftadır 3 puanı bir arada göremediler. * Tuzlaspor, Altınordu'yu 2-1 yenerek 7 hafta sonra kazandı. İstanbul temsilcisinde 1.95'lik forvet Onat Kutay Kurt takımının galibiyet golünü atmıştı. Kurt "Devamı gelecek" dedi.