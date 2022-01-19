Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Mohamed Salah'lı, Mostafa Mohamed'li Mısır, D Grubu 3. ve son maçında Sudan ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mısır-Sudan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Mısır, 2 maç sonunda 3 puanla ikinci sırada yer alırken, 1 puanı bulunan Sudan ise averajla son sırada... Maçı kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak..

MISIR-SUDAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mısır-Sudan maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.