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FENERBAHÇE HABERLERİ: CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi teklifi belli oldu

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Vedat Muriqi olmuştu. Lazio'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için CSKA Moskova da devrede. Rus kulübünün Vedat için yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 09:30
FENERBAHÇE HABERLERİ: CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi teklifi belli oldu

İtalyan basınında yer alan haberde Lazio'nun sportif direktörü "Rusya'dan bir teklif aldık, daha fazlasını söyleyemem" açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi teklifi belli oldu

Daha önce CSKA, 27 yaşındaki Kosovalı forveti satın almak için 8 milyon euro'luk kesin satın alma bedeliyle bir 2.5 milyon euro'luk kiralama teklifi yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi teklifi belli oldu

Bu rakam bir şekilde Lazio'yu memnun edecek bir rakam olarak değerlendiriliyor. Ancak haberde transferin gerçekleşmesi için Vedat Muriqi'nin ikna edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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