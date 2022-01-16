FENERBAHÇE HABERLERİ: CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi teklifi belli oldu

Gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerin başında Vedat Muriqi yer alıyor.
Gol yollarında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerin başında Vedat Muriqi yer alıyor.
Sarı-lacivertli takıma dönmek isteyen Kosovalı golcü için Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova da devrede....
Rus kulübünün gözü Kosovalı golcüde. Lazio sportif direktörü Igli Tane iddiaları doğruladı.
İtalyan basınında yer alan haberde Lazio'nun sportif direktörü "Rusya'dan bir teklif aldık, daha fazlasını söyleyemem" açıklamasında bulundu.
Daha önce CSKA, 27 yaşındaki Kosovalı forveti satın almak için 8 milyon euro'luk kesin satın alma bedeliyle bir 2.5 milyon euro'luk kiralama teklifi yaptı.
Bu rakam bir şekilde Lazio'yu memnun edecek bir rakam olarak değerlendiriliyor. Ancak haberde transferin gerçekleşmesi için Vedat Muriqi'nin ikna edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Kosovalı golcü, Fenerbahçe'ye dönüşünü veya İngiltere'de bir macerayı tercih ediyor. Ancak Muriqi'nin elinde ciddi tek talip CSKA Moskova...