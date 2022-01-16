FENERBAHÇE HABERLERİ: CSKA Moskova'nın Vedat Muriqi teklifi belli oldu

Daha önce CSKA , 27 yaşındaki Kosovalı forveti satın almak için 8 milyon euro'luk kesin satın alma bedeliyle bir 2.5 milyon euro'luk kiralama teklifi yaptı.

Bu rakam bir şekilde Lazio'yu memnun edecek bir rakam olarak değerlendiriliyor. Ancak haberde transferin gerçekleşmesi için Vedat Muriqi'nin ikna edilmesi gerektiği vurgulanıyor.