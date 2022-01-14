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Shakhtar Donetsk Ajax'tan David Neres'i transfer etti

Ukrayna Premier Lig takımlarından Shakhtar Donetsk, Hollanda'nın Ajax takımından David Neres'i transfer etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 15:39
Shakhtar Donetsk Ajax'tan David Neres'i transfer etti

Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, Hollanda'nın Ajax takımından David Neres'i kadrosuna kattı.

Brezilyalı kanat oyuncusu Neres için Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandığını duyuran Ajax Kulübü, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiğini açıkladı.

Bedelin bonus koşullarına bağlı olarak 16 milyon avroya kadar yükselebileceği belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Sao Paulo ekibinde başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2017'de Ajax'a transfer oldu.

Neres, ikişer lig ve Hollanda Kupası zaferi yaşadığı Ajax formasıyla 180 resmi maça çıkıp, 47 gol attı.

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