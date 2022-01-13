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Milan Genoa: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Milan uzatmalarda çeyrek finale uzandı!

Milan, İtalya Kupası son 16 Turu'nda Genoa'yı konuk etti. 90 dakikası 1-1 biten müsabakanın uzatmalarında İtalyan devi 2 gol buldu ve 3-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 02:50
Milan Genoa: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Milan uzatmalarda çeyrek finale uzandı!

İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Milan ile Genoa karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Milan 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Ostigard'ın golüyle öne geçen Genoa, ilk yarıyı da önde tamamladı. Milan top kontrolünü elinde bulundurarak maçın sonuna kadar gol aradı ve 77. dakikada Giroud ile beraberliği yakaladı, ardından maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 102. dakikasında Rafael Leao maçı çeviren isim olurken 113. dakikada Saelemaekers farkı ikiye çıkardı ve 120 dakika sonunda Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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