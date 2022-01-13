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Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

İspanya Süper Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:32
Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Süper Kupa

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İspanya Süper Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Athletic Bilbao maçı 13 Ocak Perşembe günü saat 22:00'de Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Hermoso, Lodi; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Correa, Suarez

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Zarraga, D. Garcia, Muniain; R. Garcia, I. Williams

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