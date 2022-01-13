Alt liglerden haberler (13.01.2022)

ALİ EMRE YANAR DANİMARKA'YA

Altınordu'da altyapıdan yetişen Ali Emre Yanar'a Danimarka Süper Lig ekibi FC Nordsjaelland'ın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon Niğde FK'ya kiralanan bu sezon takımda 1. kaleci olan 23 yaşındaki file bekçisinden 500 bin euro bekleniyor. İzmir ekibi ayrıca oyuncunun sonraki satışından yüzde 25 pay talep ediyor.

SİVAS'TA İKİ İMZA

2.Lig ekibi Sivas Belediyespor, iki transfer yaptı. Sivas ekibi ilk olarak Sarıyerspor'da oynayan orta saha oyuncusu Furkan Sağman ile sözleşme imzaladı. İkinci transfer ise Niğde Anadolu FK'da ön libero mevkiinde oynayan Hüseyin Cihan Avcu oldu. İki futbolcuyla da 1.5'ar yıllık sözleşme yaptığı kulüp tarafından duyuruldu.

ERTUĞRUL SAĞLAM MAHKEMEYE VERDİ

1. Lıg'de geçen sezon play-off yarı finalinde elenen Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam gönderilmişti. O dönem 3.5 yıllık kontratı bulunan Sağlam, "Hak etmediğim parayı almam" demişti. Ancak tecrübeli hocanın kulübü mahkemeye verdiği Başkan Yüksel Yıldırım tarafından açıklandı.

1. LİG'E YÜKSELECEĞİZ

2. Lig Kırmızı Grup'ta 13 galibiyet, 6 beraberlikle Türkiye'de namağlup tek takımı ve 41 gol atarak en golcü ekibi Sakaryaspor'da yüzler gülüyor. Tatangalar'ın Teknik Direktörü Ercüment Coşkundere, "Play-off etabını düşünmüyoruz. İnşallah birinci olarak çıkacağız. Bu konuda umutluyuz ve çok da çalışıyoruz" diye konuştu.

ERGÜN PENBE ÇORUM'DA

2. Lig ekibi Çorum FK, Teknik Direktörlük koltuğuna Ergün Penbe'yi oturttu. Teknik direktörlüğe Hacettepe'de başlayan Penbe en son 2019- 2021 yılları arasında Tarsus'un başındaydı. Eylülde sözleşmesi sona eren Penbe, 4 aydır boştaydı.

BUCASPOR MURAT'I BİTİRDİ

Bucaspor, son olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen kaleci Murat Demir'i kadrosuna kattı. 1995 doğumlu kaleci ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Selahattin Seyhun ise 3. Lig ekibi Başkent Gözgözler Akademi FK'ya kiralandı. Arda Usluoğlu A takıma çıktı.

TİAGO LOPES DENİZLİ'YE DÖNÜYOR

Kupada Galatasaray'ı eleyen ligde Bandırma'yı 3-0 geriden gelip 4-3 yenen Denizlispor takviye yapma kararı aldı. Horoz, geçen sezon sözleşmesini feshettiği Tiago Lopes'le yeniden anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun kente geldiği ve yeşil-siyahlılarla yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Denizlispor'un Süper Lig'e çıktığı 2019'da Kayserispor'dan transfer edilen Portekizli sağ bek ilk senesinde 23 maça çıktı. Geçen sezon ise 24 maç oynayan Lopes, sezon bitmeden gitti.