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Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem kadrosu açıklaması

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig maçlarında görev alabilecek hakem kadrosunun futbol paydaşları ile paylaşılacağını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:54
Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem kadrosu açıklaması

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig maçlarında görev alabilecek hakem kadrosunun futbol paydaşları ile paylaşılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yayımlanan açıklamada, "TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği'nin birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu' toplantılarında özellikle iletişim ve şeffaflık konuları ön plana çıkmaktadır. Toplantılardaki konuları değerlendiren Merkez Hakem Kurulu, bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarında görev alabilecek hakem kadrosunu futbol paydaşları ile paylaşacaktır" denildi.

Ayrıca açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1'inci Lig'te bu hafta görev alabilecek hakem ve VAR listesi de paylaşıldı.



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