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Barcelona - Real Madrid: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Real Madrid Süper Kupa'da finalde!

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı Vinicius Jr., Karim Benzema ve Federico Valverde'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi uzatma bölümünde bulduğu golle kazanan eflatun-beyazlılar, kupada adını finale yazdıran ilk takım oldu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:33 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 00:48
Barcelona - Real Madrid: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Real Madrid Süper Kupa'da finalde!

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Real Madrid adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2'lik beraberlikle sona ererken, eflatun-beyazlılar uzatmada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Nefes kesen El Clasico'da Real Madrid'e zaferi getiren golleri 25'te Vinicius Jr., 72'de Karim Benzema ve 98'de Federico Valverde kaydetti.

Barça'nın golleri ise 41'de Luuk de Jong ile 83'te Ansu Fati'den geldi.

Real Madrid'in finaldeki rakibi 13 Ocak Perşembe akşamı oynanacak Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının ardından belli olacak.

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