Spor camiasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları

Spor camiası, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

KONYASPOR

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/pmzD3SZhV6 — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 11, 2022

GALATASARAY

Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/HscuK743Ft — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2022

TRABZONSPOR

İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Ory2r6Rx1Q — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 11, 2022

FENERBAHÇE

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/cpxE9TkcRM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2022

BEŞİKTAŞ

Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/TlSek28reQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 11, 2022

ARDA TURAN:

OKAY YOKUŞLU

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

SERGEN YALÇIN