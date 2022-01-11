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Spor camiasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları

Son dakika haberi... Spor camiası, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 11:13 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 11:57
Spor camiasından Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları

Spor camiası, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

KONYASPOR

GALATASARAY

TRABZONSPOR

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

ARDA TURAN:

OKAY YOKUŞLU

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

SERGEN YALÇIN

DİĞER
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