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İtalya Süper Kupa finali: Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. İtalya'nın İki dev takımı da Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Peki Inter – Juventus Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlancak? İşte Inter – Juventus maçına dair tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 16:18
İtalya Süper Kupa finali: Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa final maçında Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. İtalya'nın İki dev takımı da Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Peki Inter – Juventus Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlancak?

INTER – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Juventus İtalya Süper Kupa maçı, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Milan'da, Stadio Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala

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