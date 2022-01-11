İşte futbol dünyasını yasa boğan kazalar! Ahmet Çalık sonrası akıllara geldi

Futbol dünyasında daha önce de buna benzer birçok kaza yaşandı. Samsunspor, Brezilya ekibi Chapecoense, İngiltere takımı Manchester United, İtalya temsilcisi Torino ve Zambiya Milli Takımı'nın teknik ekibi ile futbolcularının yanı sıra Alanyasporlu Josef Sural, Denizlisporlu Doğan Seyfi Atlı, İspanyol Jose Antonio Reyes ve Arjantinli Emiliano Sala, benzer kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.



