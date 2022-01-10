Manchester United Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? İşte yanıtı

🛑CANLI SKOR - Manchester United-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Manchester United, sahasında Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Aston Villa'yı konuk edecek. Müsabakayla ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...
📺MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United'ın Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.55'te başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📋MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: Henderson; Dalot, Lindelof, Jones, Shaw; Fred, McTominay; Fernandes, Sancho; Ronaldo, Rashford
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Ramsey, Luiz, McGinn; Buendia, Watkins, Ings