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West Ham United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup'ta heyecan devam ediyor. West Ham United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 13:47 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 13:59
West Ham United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

WEST HAM UNITED - LEEDS UNITED MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

West Ham United ile Leeds United, İngiltere FA Cup üçüncü tur maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, West Ham United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Leeds United maçı 9 Ocak Pazar günü saat 17:00'da Tivibu Spor 5'te canlı yayınlanacak.

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