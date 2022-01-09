SPOR HABERİ - Talimat değişikliği sonrası hükmen yenilgi krizi! Corona virüsü...

Ancak son dakikada "hatırlatma dozu"nu olan Karadeniz ekibinin gençleri, iki saat sonra bile olsa maça çıktı, ancak 4-0 mağlup oldu.

İkişer aşıları bulunan yeşil-beyazlılar, Florya'da Galatasaray'ın gençlerine rakip olacaktı. TFF, korona tedbirleri kapsamında ya üçüncü aşı ya da üç gün öncesinden PCR testi şartı koşmuştu. Ancak kulüplere bu tebligat 8 Ocak'ta yapıldığı için Giresunspor'un test yaptırma şansı yoktu.

Bu nedenle çare aşı oldu. 13.00'te sahaya çıkması gereken takım, acele olarak hastaneye gitti ve hatırlatma dozu olarak üçüncü aşılarını oldu. Bu sayede sahaya çıkabilen Giresunspor'un Galatasaray ile mücadelesi 15.00'te başladı.

Sarı-kırmızılılar, rakiplerini 4-0 mağlup ederken, goller Zeki Mert Saki (2), Hamza Yiğit Akman ve Ahmet Jafeli'den geldi.