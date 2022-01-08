Leicester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA CUP

LEICESTER CITY - WATFORD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
FA Cup 3. tur maçında Leicester City ile Watford kozlarını paylaşacak. 2 milli futbolcumuz Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü bu karşılaşmada rakip olacaklar. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Leicester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Watford maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.