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Leicester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA CUP

FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:04
Leicester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA CUP

LEICESTER CITY - WATFORD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

FA Cup 3. tur maçında Leicester City ile Watford kozlarını paylaşacak. 2 milli futbolcumuz Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü bu karşılaşmada rakip olacaklar. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Leicester City - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Watford maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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