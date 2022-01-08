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Chelsea - Chesterfield maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Üçüncü tur maçında Premier Lig ekibi Chelsea sahasında Ulusal Lig ekibi Chesterfield'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Chesterfield maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 13:05
Chelsea - Chesterfield maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea ile Chesterfield, İngiltere FA Cup üçüncü tur maçında karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede hakem Jarred Gillett düdük çalacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Chelsea - Chesterfield maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - CHESTERFIELD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea ile Chesterfield'ın kozlarını paylaşacağı müsabaka 8 Ocak Cumartesi günü 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.


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