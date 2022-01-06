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Alcoyano-Real Madrid: 1-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Real Madrid Kral Kupası'nda son 16'da

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Real Madrid, Kral Kupası'nda deplasmanda karşılaştığı 3. lig ekibi Alcoyano'yu 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Madrid temsilcisinin gollerini Militao, Asensio ve Jose Juan (kk) kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 09:40
Alcoyano-Real Madrid: 1-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Real Madrid Kral Kupası'nda son 16'da

İspanya futbol Kral Kupası 4. turunda 3. lig takımı Alcoyano'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan turda Real Madrid'in gollerini Eder Militao (Dk. 39), Marco Asensio (Dk. 77) ve Jose Juan (Dk. 79-kendi kalesine) atarken, ev sahibi takımın tek golü Dani Vega'dan (Dk. 65) geldi.

Real Madrid, aldığı galibiyetle bir üst tura çıktı.

Kupada 4. turun sürpriz sonucu ise Celta Vigo'nun 3. lig takımı Atletico Baleares'e deplasmanda 2-1 yenilerek elenmesi oldu.

Celta'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu bu maçta yedek bekledi.

Teknik direktör Eduardo Coudet tarafından çok az şans verilen Okay'ın ara transfer döneminde Celta'dan ayrılması bekleniyor.


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