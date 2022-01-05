Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

LINARES DEPORTIVO - BARCELONA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Linares Deportivo ile Barcelona, son 32 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LINARES DEPORTIVO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Linares Deportivo - Barcelona 5 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

LINARES DEPORTIVO - BARCELONA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Linares Deportivo: Brimah; Perejon, Lara, Gomez, Barbosa; Sanchidrian, Alex, Rodri, Carnicer; Diaz, Etxaniz

Barcelona: Neto; Mingueza, Lenglet, Umtiti, Araujo; Nico, Busquets, Puig; Akhomach, L de Jong, Jutgla