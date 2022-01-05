Haberler Futbol Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda Linares Deportivo ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 12:54
Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

LINARES DEPORTIVO - BARCELONA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Linares Deportivo ile Barcelona, son 32 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Linares Deportivo - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LINARES DEPORTIVO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Linares Deportivo - Barcelona 5 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

LINARES DEPORTIVO - BARCELONA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Linares Deportivo: Brimah; Perejon, Lara, Gomez, Barbosa; Sanchidrian, Alex, Rodri, Carnicer; Diaz, Etxaniz

Barcelona: Neto; Mingueza, Lenglet, Umtiti, Araujo; Nico, Busquets, Puig; Akhomach, L de Jong, Jutgla

DİĞER
Trabzonspor milli oyuncunun peşini bırakmıyor! Bir teklif daha yapılacak
Bilardo salonunda feci kavga! İstekalarla vurdular: 2 kişi cezaevine gönderildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor