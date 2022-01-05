Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

👉 Chelsea - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ile Conte yönetimindeki Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Tottenham maçı 5 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz

Tottenham Hotspur: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Son, Kane, Gil