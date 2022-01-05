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Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ile Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 12:35
Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea ile Conte yönetimindeki Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Tottenham maçı 5 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Sarr; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Pulisic; Havertz

Tottenham Hotspur: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Emerson, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Son, Kane, Gil

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