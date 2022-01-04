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Örnek gösterilecek ülke olacağız

Başkan Ahmet Ağaoğlu, hakemlik konusunda örnek gösterilecek ülkeler arasında olacağımızı vurguladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Örnek gösterilecek ülke olacağız
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da çalışma grubuna dikkat çekerek, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sunumunun kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Başkan Ağaoğlu, "MHK Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışma ve başkanın yaptığı sunum, sıradan bir sunum değildi. Önümüzdeki yıl belki hataları sıfırlayamayız ama 2-3 sene sonra hakemlikte örnek gösterilecek ülkeler içinde olacağız. Noksanlarımızı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Örnek aldığımız ülkelerin bu konuda örnek göstereceği bir ülke olacağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.
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