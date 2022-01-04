Örnek gösterilecek ülke olacağız

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da çalışma grubuna dikkat çekerek, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sunumunun kendilerini umutlandırdığını vurguladı. Başkan Ağaoğlu, "MHK Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışma ve başkanın yaptığı sunum, sıradan bir sunum değildi. Önümüzdeki yıl belki hataları sıfırlayamayız ama 2-3 sene sonra hakemlikte örnek gösterilecek ülkeler içinde olacağız. Noksanlarımızı mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Örnek aldığımız ülkelerin bu konuda örnek göstereceği bir ülke olacağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullandı.