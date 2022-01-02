Alt liglerden haberler (02.01.2022)

MENEMEN'E YASAK GELDİ

Menemenspor, Rasheed'i 900 bin TL'ye satmasına rağmen cezayla sarsıldı. Nijerya'daki yetiştiricilik bedeli olarak FIFA İzmir ekibine, 160 bin euro ceza çıkardı. Menemen, transferlere çıkartmak için ödemeyi yapmak zorunda.

ALTINORDU'DA ANIL YOLCU

Altınordu, genç golcüsü Anıl Arıcıoğlu'nu tecrübe kazanması için kiralık olarak göndermeyi planlıyor. 5 maçta 56 dakika şans bulan 22 yaşındaki forvet ile eski kulübü Fethiyespor ve Nazilli Belediyespor ilgileniyor.

SÖZERİ HATA İSTEMİYOR

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Menemenspor'u yenerek ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini ifade etti. Yeni yılın ilk maçına evinde çıkacaklarını hatırlatan Sözeri, "Taraftarımızın da desteğiyle Menemenspor'u yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyoruz. Sezon sonunda Süper Lig biletini almak için çok az hata yapan bir takım olmalıyız" dedi.

TARSUS'TAN ÇİFTE İMZA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Tarsus İdman Yurdu, iki transfer gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Diyarbekirspor'dan Volkan Altınsoy ve 1461 Trabzon'dan Hakan Demir ile sözleşme imzaladı. Stoper pozisyonunda görev yapan 31 yaşındaki Volkan, bu sezon 4 maça çıktı. Orta sahada oynayan 23 yaşındaki Hakan ise 18 maçta 1 gol kaydetti.