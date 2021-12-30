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Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:31 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 10:31
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 13:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Alper Ulusoy düdük çalacak. Hakan Yemişken ile Bahtiyar Birinci, Alper Ulusoy'un yardımcıları olarak görev alacaklar. Adem Cinek ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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