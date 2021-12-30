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Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Sivasspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:13
Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Sivasspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 17:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor ile Ankaragücü arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak. Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Altan, Bahattin Şimşek'in yardımcıları olarak görev alacaklar. Reşat Onur Çoşkunses ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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