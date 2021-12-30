Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

👉 KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Konyaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Ümreniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Ümraniyespor maçı 30 Aralık Perşembe günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Konyaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak. Kemal Yılmaz ile İlker Takpak, Sarper Barış Saka yardımcıları olarak görev alacaklar. Yusuf Ziya Gündüz ise maçın dördüncü hakemi olacak.