Haberler Futbol Trabzonspor Boluspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor Boluspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:31
Trabzonspor Boluspor maçı CANLI İZLE 🔥 | Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Boluspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Boluspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:30'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor ile Boluspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok, Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcıları olarak görev alacaklar. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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