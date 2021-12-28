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Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 09:22 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:27
Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Hatayspor, sahasında Menemenspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Menemenspor maçı 28 Aralık Salı günü saat 15:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hatayspor ile Menemenspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Burak Pakkan düdük çalacak. Ömer Tevfik Özkoç ve Hakan Karabalçık, Burak Pakkan'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Furkan Aksuoğlu ise maçın dördüncü hakemi olacak.

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