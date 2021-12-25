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Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar sahada kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti

Cezayir 2. Futbol Ligi takımdalarında Mouloudia Saida'da forma giyn 30 yaşındaki Sofiane Lokar, sahada kalp krizi geçirmesinin ardından tedavi gördü ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:21
Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar sahada kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti

Cezayir 2. Futbol Ligi'nde ASM Oran'a konuk olan Mouloudia Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cezayir basınında yer alan haberlere göre, mücadelenin 26. dakikasında kalecisiyle çarpışarak sakatlanan Lokar, tedavi gördükten sonra oyuna döndü. Cezayirli futbolcu, karşılaşmanın 35. dakikasında ise bilincini kaybederek aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 30 yaşındaki Lokar, sağlık görevlilerinin saha içerisindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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