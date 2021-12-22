Romanya'da yılın teknik direktörü Mircea Lucescu!

Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Gazeta Sporturilor'un organize ettiği törende, 76 yaşındaki teknik adam yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

2020 yılından bu yana Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yürüten Lucescu, Ukrayna ekibiyle şampiyonluk yaşayıp, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti.

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş 'ı çalıştıran Mircea Lucescu, bir süre önce de A Milli Takımımız'da da görev yapmıştı.