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Romanya'da yılın teknik direktörü Mircea Lucescu!

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran, bir süre önce de A Milli Takımımız'da da görev yapan Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı. Deneyimli teknik adam geçen sezon Ukrayna ekibi Dinamo Kiev2i lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
Romanya'da yılın teknik direktörü Mircea Lucescu!

Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Gazeta Sporturilor'un organize ettiği törende, 76 yaşındaki teknik adam yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

2020 yılından bu yana Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yürüten Lucescu, Ukrayna ekibiyle şampiyonluk yaşayıp, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti.

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş 'ı çalıştıran Mircea Lucescu, bir süre önce de A Milli Takımımız'da da görev yapmıştı.

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