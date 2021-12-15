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Katar - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arab Cup

Arab Cup'ta heyecan devam ediyor. Yarı final müsabakasında Katar ile Cezayir karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Katar - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:53
Katar - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arab Cup

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Arab Cup'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. yarı final mücadelesinde Katar ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Katar - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KATAR - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Katar - Cezayir maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Maç FIFA Youtube tarafından canlı yayınlancak.

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