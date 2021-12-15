Katar - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arab Cup

KATAR - CEZAYİR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Arab Cup'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. yarı final mücadelesinde Katar ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Katar - Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KATAR - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Katar - Cezayir maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Maç FIFA Youtube tarafından canlı yayınlancak.