Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kral Kupası

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İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. tur mücadelesinde Bergantinos ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BERGANTINOS - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bergantinos - Rayo Vallecano maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.