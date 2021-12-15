Haberler Futbol Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kral Kupası

Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Bergantinos ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:25 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:34
Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kral Kupası

👉 BERGANTINOS - RAYO VALLECANO MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya Kral Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2. tur mücadelesinde Bergantinos ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bergantinos - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BERGANTINOS - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bergantinos - Rayo Vallecano maçı 15 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER
Beren Saat'in son halini gören 'Selena Gomez' sandı! Beren Saat'ten iddialı pozlar...
Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den 20 bin sözleşmeli personel alım duyurusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor