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SPOR HABERİ - Yılın 11'ine adaylar belli oldu! Muhammed Salah...

Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklayacak. FIFA ile FIFPro tarafından belirlenen 23 kişilik aday listede, Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah yer almadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 20:15
SPOR HABERİ - Yılın 11'ine adaylar belli oldu! Muhammed Salah...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen "Yılın 11'i" için 23 kişilik aday liste açıklandı.

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek.

Yılın 11'i, 17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak.

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah yer almadığı 23 kişilik aday liste şöyle:

KALECİ:

Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

DEFANS:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

Jordi Alba (Barcelona, İspanya)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

ORTA SAHA:

Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)

Jorginho (Chelsea, İtalya)

N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)

FORVET:

Karim Benzema (Real Madrid, Fransa)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, Portekiz)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norveç)

Robert Lewandowski (Bayern Münih, Polonya)

Romelu Lukaku (Inter/Chelsea, Belçika)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Fransa)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain, Arjantina)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brezilya)

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