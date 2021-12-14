Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Leeds United maçı 12 Aralık Pazar günü saat 23:00'de oynanacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.