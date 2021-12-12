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MLS'te şampiyon belli oldu!

Amerika Futbol Ligi MLS'te şampiyon belli oldu. New York City, Portland Timbers'ı penaltılarla mağlup ederek kupaya uzandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 11:41
MLS'te şampiyon belli oldu!

2021 MLS Kupası'nın sahibi, ABD'nin Portland kentindeki Providence Park'ta oynanan maçla sahibini buldu. Misafir takım New York City, 41. dakikada Castellanos'un attığı golle soyunma odasına önde gitti. Fakat Portland Timbers, Mora'nın 90+4'üncü dakikadaki golüyle mücadeleyi uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. 2013'te kurulan New York City, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak MLS'teki ilk şampiyonluğunu elde etti.

New York City'nin ABD'li kalecisi Sean Johnson, final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

1996'dan beri oynanan MLS Kupası'nı en fazla kazanan takım Los Angeles Galaxy'nin, 5 şampiyonluğu bulunuyor.

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