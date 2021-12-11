Robin van Persie - Werner benzetmesine van der Vaart'tan sert çıkışı! "Burayı terk ederim"

Chelsea'nin Zenit ile oynadığı maçın ardından Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart'ın da yer aldığı televizyon programında ilginç bir diyalog yaşandı.

Ziggo Sport'ta yorumcular, Chelsea'nin Alman golcüsü Timo Werner'i Robin van Persie'ye benzetirken Van der Vaart stüdyoda eski takım arkadaşına sahip çıktı.

VAN DER VAART: BURAYI TERK EDERİM

Van Persie'nin Timo Werner ile kıyaslanmasına daha fazla dayanamayan Hollandalı, "Timo Werner'i Van Persie ile bir kez daha karşılaştırırsanız şimdi burayı terk edeceğim" dedi.

Timo Werner'i eleştiren Van der Vaart'ın hedefinde daha önce de Manchester United'ın savunmacısı Harry Maguire vardı.