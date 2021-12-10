TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarı dileği!

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da yoluna devam edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar diledi. Yapılan açıklamada, "Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

İşte o açıklamalar;

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna kalma başarısını gösteren temsilcimiz Galatasaray'ı kutlarız.

Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Sarı-Kırmızılı camiaya teşekkür ederiz.

Temsilcimiz Galatasaray'a bundan sonraki turlarda başarılar dileriz.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan temsilcimiz Fenerbahçe'ye Avrupa'da bundan sonraki turlarda başarılar dileriz.

Ülke puanımıza değerli katkıları için Sarı-Lacivertli oyunculara, teknik heyete, Başkan Sayın Ali Koç nezdinde Yönetim Kurulu'na ve tüm camiaya teşekkür ederiz.