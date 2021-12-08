Alt liglerden haberler (08.12.2021)

ANKAGÜCÜ'NDEN MESAJ VAR!

Attığı 8 golle Ankaragücü'nün en skorer ismi olan Eren Derdiyok, ligdeki rakiplere gözdağı verdi. 33 yaşındaki futbolcu, "Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkaracağız. Sezon sonuna kadar da liderliğimizi koruyacağız. Yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DAN CAMİAYA ÇAĞRI

Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Samsun'da Fuat Çapa camiaya çağrı yaptı. Tecrübeli hoca, "Sahamızdaki Ankaragücü ve Boluspor maçlarında camiamızla kucaklaşmamız gerekiyor, taraftarlarımız lütfen bizi yalnız bırakmasın" diye konuştu.

TİMSAH DÖRT KÖŞE

Haftayı 3-1'lik Denizlispor galibiyeti ile kapatan Bursaspor'da yüzler gülüyor. Bu sezon ikinci kez deplasmandan 3 puanla ayrılan yeşilbeyazlılar, en çok rakip fileleri havalandırdığı bir maç oynadı. Timsah, dış sahada bu sezon ilk kez 3 gol birden attı.



Ligde 2'de 2 ile yoluna devam eden Boluspor, gözünü Adanaspor karşılaşmasına dikti. Teknik direktör Reha Erginer, ligdeki galibiyet serisini sürdürmek istediklerinin altını çizip, "Karşılaşmaya iyi hazırlanacağız, rakibimizi iyi analiz edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Son 3 haftayı puansız kapatan Kocaelispor'da sakatlar da can sıkıyor. Musa Nizam ve Pereira'nın tedavilerine devam edilirken, Dino takımdan ayrı çalışıyor. Manisa maçı öncesi kadrodan çıkarılan Mevlüt'ün ise Erzurum'a karşı oynaması bekleniyor.



Tuzlaspor beraberliğiyle 15. haftayı kapatan Adana'da oyunculara mesaj… Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Tuzla maçından dersler çıkarmaları gerektiğini belirtip, "Umarım hatalarımızı en aza indirip, mücadelemize devam ederiz" diye konuştu.