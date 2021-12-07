Cezayir Mısır maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Katar'ın ev sahipliğinde Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadele ettiği 2021 FIFA Arap Kupası heyeacnı tüm hızıyla sürüyor.

D gurubu maçında Cezayir sahasında Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım gruğta oynadığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış ve 6 puanı bulunuyor.

CEZAYİR MISIR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Cezayir Mısır karşılaşması TSİ 22.00'da başlayacak ve FIFA Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

İLK KEZ FIFA ÇATISI ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Katar'ın ev sahipliğinde 10'uncusu düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.