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Beşiktaş'ın istediği Hulk ve Diego Costa Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı!

Son dakika spor haberi: Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak görüşmelerden sonuç çıkmayan Hulk ve Diego Costa, Brezilya Ligi ekibi Atletico Mineiro'nun yolunu tuttu. 2 yıldız futbolcu, yeni takımlarındaki ilk sezonlarında şampiyonluk yaşamayı başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 13:18
Beşiktaş'ın istediği Hulk ve Diego Costa Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı!

Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro, 50 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Ligin 32. haftasında geçtiğimiz günlerde Bahia'yı deplasmanda 3-2 mağlup eden Mineiro, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Beşiktaş'ın istediği Hulk ve Diego Costa Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı!

MINEIRO'DA BÜYÜK COŞKU
Atletico Mineiro, bitime bir hafta rakibi Bragantino'yu 4-3'lük skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sahasında kupayı kaldıran Brezilya ekibinde büyük coşku vardı.

Beşiktaş'ın istediği Hulk ve Diego Costa Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı!

HULK VE DIEGO COSTA İLK SEZONLARINDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Transfer döneminde Beşiktaş'ın görüştüğü fakat anlaşamadığı iki isim olan Hulk ve Diego Costa, Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Hulk, tüm kulvarlarda 64 maçta 33 gol ve 13 asist katkısı yaptı.

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