Beşiktaş'ın istediği Hulk ve Diego Costa Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı!

MINEIRO'DA BÜYÜK COŞKU Atletico Mineiro , bitime bir hafta rakibi Bragantino'yu 4-3'lük skorla mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sahasında kupayı kaldıran Brezilya ekibinde büyük coşku vardı.

HULK VE DIEGO COSTA İLK SEZONLARINDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Transfer döneminde Beşiktaş'ın görüştüğü fakat anlaşamadığı iki isim olan Hulk ve Diego Costa, Atletico Mineiro ile ilk sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Hulk, tüm kulvarlarda 64 maçta 33 gol ve 13 asist katkısı yaptı.