Alt liglerden haberler (06.12.2021)

TİMSAH, HOROZ'U AVLADI

Ligde 3 haftadır galibiyet özlemi çeken Bursaspor 10 kişi kalan Denizli-spor'u deplasmanda yenip 3 puanın sahibi oldu: 3-1. Timsah, 35'te Bruno ile öne geçerken, Horozlar 2 dakika sonra 10 kişi kaldı. Alasgarov ve Matavz farkı arttırdı. Denizli'nin Şeref sayısı Darri'den geldi.

KOCAELİ'YE SON DARBE MANİSA'DAN

Manisa FK evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Okan ve Gakpa'yla öne geçen siyah-beyazlı ekibe Yiğit Ali yanıt verdi. Manisa FK, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Kocaelispor ise 20'de kaldı.

BOLUSPOR SERİYE BAĞLADI

Boluspor, deplasmanda lider Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Galibiyeti getiren goller, Abdurrahman ve Bregu'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını Bammou kaydetti. 2'de 2 yapan Boluspor, 19 puana yükseldi.

PERDE KAPANIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 15'inci haftanın perdesi iki maçla kapanacak. Menemenspor- Keçiörengücü ve Ankaragücü- Balıkesir karşılaşmaları saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.