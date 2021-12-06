Haberler Futbol Alt liglerden haberler (06.12.2021)

Alt liglerden haberler (06.12.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (06.12.2021)

TİMSAH, HOROZ'U AVLADI
Ligde 3 haftadır galibiyet özlemi çeken Bursaspor 10 kişi kalan Denizli-spor'u deplasmanda yenip 3 puanın sahibi oldu: 3-1. Timsah, 35'te Bruno ile öne geçerken, Horozlar 2 dakika sonra 10 kişi kaldı. Alasgarov ve Matavz farkı arttırdı. Denizli'nin Şeref sayısı Darri'den geldi.

KOCAELİ'YE SON DARBE MANİSA'DAN
Manisa FK evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Okan ve Gakpa'yla öne geçen siyah-beyazlı ekibe Yiğit Ali yanıt verdi. Manisa FK, puanını 17'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Kocaelispor ise 20'de kaldı.

BOLUSPOR SERİYE BAĞLADI
Boluspor, deplasmanda lider Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Galibiyeti getiren goller, Abdurrahman ve Bregu'dan geldi. Ümraniye'nin tek sayısını Bammou kaydetti. 2'de 2 yapan Boluspor, 19 puana yükseldi.

PERDE KAPANIYOR
Spor Toto 1. Lig'de 15'inci haftanın perdesi iki maçla kapanacak. Menemenspor- Keçiörengücü ve Ankaragücü- Balıkesir karşılaşmaları saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.

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