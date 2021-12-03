SON DAKİKA: Transferde Mohamed Elneny bombası! Görüşmeler başladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de istediği süreleri alamayan Mohamed Elneny, ocak ayında takımından ayrılacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Mısırlı oyuncuya Arabistan Ligi'nden talip çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de istediği süreleri alamayan Mohamed Elneny, ocak ayında takımından ayrılacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Mısırlı oyuncuya Arabistan Ligi'nden talip çıktı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Arabistan basınından Al-Medina'nın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-Ittihad, Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile görüşmelere başladı.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Elneny'nin, Mısır Milli Takımı'ndan arkadaşı Ahmed Hegazy ile aynı takımda forma giyecek. Bu sezon Arsenal'da istediği forma şansını bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 5 maçta 149 dakika sahada kaldı.
MOHAMED ELNENY KİMDİR?
👉Mohamed Elneny 11 Temmuz 1992 tarihinde Mısır'da doğdu. Ön libero mevkisinde forma giyen 1.79 boyundaki futbolcunun Arsenal'deki sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Kulüp kariyerinde 356 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 24 asist kaydetti.
Mohamed Elneny, Mısır Milli Takım'yla 82 maçta görev aldı ve 8 gol katkısı verdi. Elneny'nin Transfermarkt'daki güncel değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.