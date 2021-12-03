SON DAKİKA: Transferde Mohamed Elneny bombası! Görüşmeler başladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal 'de istediği süreleri alamayan Mohamed Elneny , ocak ayında takımından ayrılacak. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş 'ın gündeminde bulunan Mısırlı oyuncuya Arabistan Ligi 'nden talip çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI! Arabistan basınından Al-Medina'nın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-Ittihad, Arsenal 'in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile görüşmelere başladı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Elneny'nin, Mısır Milli Takımı'ndan arkadaşı Ahmed Hegazy ile aynı takımda forma giyecek. Bu sezon Arsenal'da istediği forma şansını bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 5 maçta 149 dakika sahada kaldı.