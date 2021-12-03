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Son dakika spor haberi: Christian Eriksen Odense Boldklub'te idmana çıktı!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı grup maçında kalp krizi geçirerek futbolseverleri korkutan Christian Eriksen, bu olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra ilk kez antrenmana çıktı. (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 09:09
Son dakika spor haberi: Christian Eriksen Odense Boldklub'te idmana çıktı!

Danimarka Milli Takımı'nın yıldız ismi Christian Eriksen, EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile karşı karşıya geldiği maç esnasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılmıştı. Sağlık ekibinin acil müdahalesi sonrası hayata dönen tecrübeli futbolcunun kariyerine devam etmesi zor görünüyordu.

Kalp pili taşıdığı için İtalya'da futbol oynamasına müsaade edilmeyen ancak hala Inter'le sözleşmesi bulunan Eriksen, çocukluk kulübü Odense Boldklub'te idmanlara çıkmaya başladı. Haberi kulübün sportif direktörü Michael Hemmingsen verdi ve "Kulübümüzde idmanlara çıkıp çıkamayacağını sorması ve formunu bizim sahamızda koruması bizi oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Danimarka Ligi'nde güncel olarak 9. sırada bulunan Odense Boldklub'ün basın sözcüsü ise yıldız orta sahayla ilgili, "Bizimle iletişime geçti. Şimdi tek başına idman yapıyor. Gençliğinde burada oynadı, sokağın başındaki evde yaşıyordu. Antrenman tesislerimizi ona açmaktan dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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