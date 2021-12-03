İki yılda bir Dünya Kupası oynanacak mı? Avrupa Kulüpler Birliği'nden ortak karar!

Nasser Al-Khelaifi başkanlığındaki ECA Yönetim Kurulu toplantısı, yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Alessandro Antonello (Inter Milan), Miguel Angel Gil (Atletico Madrid), Vinai Venkateshem (Arsenal FC) ve Daniel Levy'nin (Tottenham Hotspur) katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıydı.

Toplantıda Oliver Kahn (Bayern Munich), 1. Başkan Yardımcısı olarak atandı. Eski başkan yardımcısı Michael Gerlinger (Bayern Munich) ise yönetim kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmaya devam edecek.

Üç saat süren toplantıda Yönetim Kurulu, şu konuları masaya yatırdı:

FIFA Dünya Kupaları'na katılan futbolcuların büyük çoğunluğunu gönderen Avrupa'daki 240'tan fazla profesyonel futbol kulübünü temsil eden ECA Yönetim Kurulu, FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme önerisine oy birliği ile karşı çıktı. (Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın eleme aşamalarında mücadele eden futbolcuların yüzde 90'ı, ECA üyesi futbol kulüplerinde forma giyiyorlardı.



Hem erkekler hem de kadınlar Uluslararası Maç Takviminin (IMC) gelecek dönemde; (1) kulüplerin ve uluslararası futbolun ihtiyaçlarını karşılayacak ve doğru dengeyi sağlayacak, (2) mevcut durumda göz ardı ediliyor gibi görünen oyuncular için gerekli güvence ve koruma imkanlarını oluşturacak ve (3) karar sürecinde kulüp futbolunun ve ECA'nın merkezi rolünü dikkate alacak şekilde düzenlenmesi.



Kurul ayrıca, salgın nedeniyle kötüleşen halk sağlığı ve son milli maç araları sırasında karşılaşılan ciddi zorlukları göz önünde bulundurarak, Afrika Uluslar Kupası ve 2022'nin başlarındaki milli maç arası öncesinde, oyuncu sağlığı ve güvenliği konusundaki derin endişelerini dile getirdi. Kurul, sağlık durumu endişe verici bir şekilde kötüleşmeye devam ederken, oyuncuları ve kulüp çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemlerin alınmasını sağlamak için FIFA ile acilen temasa geçilmesini kabul etti.



Mevcut düzenlemeleri günümüz gerçekleriyle uyumlu hale getirmek için üzerinde anlaşmaya varılmış bir dizi ilkeye dayalı olarak Finansal Fair Play kurallarını modernize etme ihtiyacı.



ECA-UEFA arasında imzalanmış olan mutabakat zaptının (MoU) 2024 sonrasını kapsayacak şekilde yenilenmesi. Söz konusu mutabakat zaptı, Avrupa futbolunu geliştirmek için her iki organizasyonun iş birliğinin çerçevesini şekillendiriyor.



Eylül ayındaki "Avrupa Futbolunun Geleceğine İlişkin UEFA Konvansiyonu"nda ele alınan konular hakkında, Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik daha ayrıntılı geri bildirimlerin hazırlanması.



2021'in bu son toplantısı, başarısızlıkla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi girişiminin ve COVID-19 salgınının yarattığı çalkantılı bir yılın ardından gerçekleşti.



Toplantıda kulüplerin, düzgün işleyen bir futbol sisteminin temeli ve geleceği olduğuna dair ECA üyelerinin duyduğu ortak inanç daha güçlü bir şekilde vurgulandı. Yönetim Kurulu toplantısının ardından, ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi şunları söyledi:

"Avrupa'daki 240'tan fazla futbol kulübünü temsil eden ECA'da kararlarımızı birlik ve bütünlük içinde alıyoruz. Bu mutabakat, kararlarımızı daha da güçlü kılıyor. Bugün ECA Yönetim Kurulu, Uluslararası Maç Takvimi ile ilgili alınacak tüm kararlarda, Avrupa kulüplerinin sesine gerektiği gibi saygı gösterilmesi ve kapsamlı istişareler yürütülmesi konusundaki ısrarını açıkça belirtti. COVID'in neden olduğu zorluklarla mücadeleyle geçen bir yılın ardından, yılın son toplantısını tamamen yeniden kurulmuş, yeniden birleşmiş ve yeniden odaklanmış bir Kurul ile gerçekleştirmemiz çok önemliydi. Yönetim Kurulumuzda futboldaki en yetenekli ve vizyoner kulüp liderlerinden bazılarına sahip olduğumuz için şanslıyız. ECA'nın 2022'de, futbolun geleceğini şekillendirmede ve güvence altına almada belirleyici bir rol oynayacağına inancım tam."