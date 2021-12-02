Aktüel haberler (02.12.2021)

LEBRON KORONA OLDU

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu sezon 23 maçın 12'sinde takımını yalnız bırakan 36 yaşındaki yıldızın 10 gün boyunca parkelerden uzak kalacak.

SUNS REKORU EGALE ETTİ

NBA'de GSW'yi 104-96 yenen Suns, galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Suns kulüp rekorunu egale etti. Brooklyn, New York'u 112-110 yenerken James Harden, 2 bin 500 üçlük barajını geçen 4. isim oldu.

TAKIMIMLA GURUR DUYDUM

Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde İsrail'i 3-2 yenmişti. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, "Türk kadınları gerçekten çok güçlü. Takımımla gurur duydum" diye konuştu.

TEMSİLCİLER SAHNEDE

Kadın basketbolda temsilcilerimiz sahne alıyor. Euro- Cup organizasyonunda mücadele eden ekiplerimizin tamamı deplasman maçlarına çıkacak. Euro- Cup'ta günün programımız şöyle: A Grubu: 21.00: Panathinaikos- Hatay, B Grubu: 20.00: Prometey (Ukrayna)-Elazığ. C Grubu 20.00: Gorzow (Polonya)-Mersin. D Grubu: 19.30: Elitzur (İsrail)- Kayseri. F Grubu: DVTK Miskolc (Macaristan)-OGM Ormanspor.