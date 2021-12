SPOR HABERİ - Ofsayt tartışmalarına son! O sistem ilk kez hayata geçiyor

Dünya futbolunu yöneten FIFA, çok uzun bir süredir test ettiği yarı otomatik ofsayt sistemini FIFA Arap Kupası'nda uygulamaya aldı ve bu sistem ilk defa resmi bir turnuvada denenmeye başlandı.

FIFA ARAP KUPASI NEDİR?

Katar'ın ev sahipliğinde 10'uncusu düzenlenen bu yılki şampiyona ilk kez FIFA çatısı altında gerçekleştiriliyor. Daha önce 9 kere düzenlenen Arap Kupası'nı, Irak 4, Suudi Arabistan 2 ve Mısır, Fas ve Tunus da birer kere evlerine götürme hakkı kazanmıştı.

Katar, Irak, Bahreyn, Umman, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Moritanya, Fas, Suudi Arabistan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Mısır, Lübnan ve Sudan takımlarının mücadele edeceği 2021 FIFA Arap Kupası maçları, 18 Aralık'a kadar devam edecek.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Futbola VAR sistemi getirildiğinden beri en çok tartışılan konulardan olan ofsaytlarda milimetrik pozisyonlarda yaşanan problemler ve bunların tespit edilmesi için geçen süre ciddi problemler yaratıyordu.

Bu konuda geliştirmeler yapan FIFA, stadyumların çatısının her iki tarafına kızılötesi kamera sistemi yerleştirdi. Saniyede 50 kez tarama yapabilen bu kameralar, yapay zekanın yardımı ile ofsayt pozisyonlarında doğru kararı çok kısa süre içerisinde belirleyip, sonucu VAR odasına gönderebilecek.

Özetle, FIFA bu sistemle ofsayt pozisyonlarında doğru cevabı saniyeler içerisinde VAR odasındaki hakemlere, oradan da sahaya ulaştırabilmeyi amaçlıyor.

VAR odasının bu bilgisayar sonucu dışında yorumlaması gereken şey olarak ise pozisyonel anlamda kalecinin görüş açısının kapanmasına bağlı olarak gelişebilecek ofsayt gibi durumlar kalacak.

Daha önce boş stadyumlarda veya oynanan maçlarda pasif olarak test edilen yarı otomatik ofsayt sistemi, ilk kez FIFA Arap Kupası ile hayata geçiriliyor. Bu turnuvadan sonra Şubat 2022'de de Kulüpler Dünya Kupası'nda birkez daha uygulanacak.

Sistemin onaylanmasının ardından uygulanmasının beklendiği ilk büyük turnuva ise Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası. Bu sistemin yerel liglere gelmesinin de Dünya Kupası'ndan sonra olması bekleniyor.

Semi-automated offside technology explained ahead of FIFA Arab Cup. Pierluigi Collina and Johannes Holzmüller explain the advancement of the tests to date. This technology will be tested at the FIFA Arab Cup 2021™ #FIFArabCup #FootballTechnology



📽 https://t.co/A6Bef8f25A pic.twitter.com/A63xwvYZTC