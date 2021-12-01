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En iyi goller belli oldu

FIFA’nın 2009 yılından bu yana verdiği ‘Puskas En iyi Gol Ödülü’ adayları belli oldu 2010’da Hamit Altıntop’un havaya kaldırdığı ödülün kazananı 17 Ocak’ta açıklanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
En iyi goller belli oldu

FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu. 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, İngiltere'de Manchester City forması giyen Riyad Mahrez ile Sevilla'nın Arjantinli ismi Erik Lamela da yer aldı.

10 ADAY VAR

Hamit Altıntop'un Milli Takım'da Kazakistan'a attığı golle 2010'da kazandığı ödülün bu yılki adayları şöyle: Luis Diaz, Gauthier Hein, Erik Lamela, Valentino Lazaro, Mahrez, Sandra Owusu-Ansah, Vangelis Pavlidis, Daniela Sanchez, Patrik Schick, Mehdi Taremi, Caroline Weir.

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