Maradona Kupası'nda Napoli ile Arjantin karşı karşıya!

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Arjantin'le bir maç yapmak istediklerini açıkladı.

İlk Maradona Kupası adını verecekleri maçı anlatan Laurentiis, "Arjantin'le bir maç yapmak ve bu maça ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunun için Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Arjantin Büyükelçisi ile birlikte çalışıyoruz. Napoli - Arjantin maçına "İlk Maradona Kupası" diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalya Ligi Serie A'da sezon, 22 Mayıs'ta sona erecek.