Son dakika spor haberi: Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona ölümünün 1. yılında anılıyor!

Geçirdiği kalp krizi sonrası geçen yıl 25 Kasım'da hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, vefatının birinci yılında anılıyor. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile birlikte "tarihin en iyi futbolcusu" olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu ileri sürdüğü Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.
Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olan Maradona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedilir ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başlar.