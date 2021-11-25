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CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu ve Frekans bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ise Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Maç öncesinde merak edilen konular arasında CBC Sport'un frekans bilgileri ve uydu bilgileri de yer alıyor. Peki, Azerbaycan kanalı CBC Sport nasıl izlenir?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 13:44 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:27
CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu ve Frekans bilgileri...

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında galibiyet arayacak. Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ise Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesinde kanal detayları araştırılıyor.

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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